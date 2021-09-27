Перинатальный центр в Заречном готовят для приема пациентов с коронавирусом

Перинатальный центр в городе Заречном Пензенской области временно приостановил прием рожениц. В роддоме проводятся процедуры по перепрофилированию помещений под ковидный госпиталь.

«На сегодняшний день ситуация такая, что в стационаре инфекционного отделения проходит лечение 81 пациент. Все койко-места заняты. У нас есть возможность поставить дополнительные кровати, и мы ею пользуемся. Но количество горожан с тяжелым течением коронавируса стремительно растет. Поэтому принято решение перепрофилировать перинатальный центр», - сообщил порталу «Город Z» начальник МСЧ-59 Андрей Капустин.

Подготовку для открытия ковидного госпиталя планируют закончить к 30 сентября. Сейчас перинатальный центр находится в режиме ожидания: здесь не принимают рожениц и пациентов с коронавирусом.

«Очень хочется верить, что к концу недели ситуация стабилизируется, и открывать там отделение для коронавирусных больных не придется. Но мы должны быть готовы к самому тяжелому сценарию», - сказал Андрей Капустин.

Как отметил глава города Олег Климанов, заболеваемость коронавирусом резко выросла во всей Пензенской области.

«Речь идет о введении дополнительных ограничений, призванных сдержать распространение заболеваемости. А пока эти меры еще не приняты, я призываю всех жителей города неукоснительно соблюдать масочный режим, социальную дистанцию. И, пожалуйста, кто еще не вакцинирован, сделайте прививку. Это самый надежный способ обезопасить себя и своих близких от страшных последствий болезни», - призвал он.