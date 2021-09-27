В Пензенской области ежедневно в «скорую» обращаются более 300 заболевших пневмонией

В Пензенской области ситуация с заболеваемостью коронавирусом продолжает оставаться непростой. По данным регионального правительства, за последнюю неделю количество вызовов скорой помощи достигло максимальных показателей: от 1548 до 1679 в сутки.

При этом обычный суточный показатель – 1100. Максимальным количество обращений было 22 сентября – 1710.

Ежедневно в скорую помощь поступает от 174 до 306 вызовов от людей с пневмонией, в том числе ковидной. 22 сентября таких звонков было 270. В сутки бригады госпитализируют от 127 до 187 человек. Этот показатель также был превышен 22 сентября – 215.

«В результате ежедневного прироста количества госпитализаций доля свободного коечного фонда, которая по рекомендуемым нормативам должна составлять от 10 до 20%, на прошедшей неделе уже дважды приближались к критическим цифрам», - отмечают в правительстве.

Поэтому для лечения ковидных пациентов продолжают подключать районные больницы. Сейчас заразивших коронавирусом лечат в 16 медучреждениях – недавно добавили учреждения здравоохранения Колышлея и Никольска.

«Режим повышенной готовности введен для Башмаковской, Земетчинской и Белинской районных больниц, а также клинической больницы № 6 имени Г.А. Захарьина. С 23 сентября идет перепрофилирование их коечного фонда», - сообщают в региональном правительстве.

Чтобы обезопасить себя и близких от критической ситуации, врачи рекомендуют вакцинироваться. По словам врио заместителя председателя правительства – министра здравоохранения региона Вячеслава Космачева, погибших среди тех, кто получил прививку, в регионе нет. Опасность нового штамма ковида в том, что болезнь развивается стремительно.

«Вакцинация однозначно защитит от такого тяжелого течения. Самые тяжелые случаи - у невакцинированных, особенно если есть сопутствующие заболевания, это показывает статистика. Возраст 70+, хронические болезни и отсутствие вакцинации серьезно повышают возможность нехорошего исхода, риск возрастает до 50-60%. Здесь же мы видим, что даже если пациент возрастной, но он вакцинирован, шанс на выздоровление увеличивается в разы. У нас был случай: дедушка, 92 года, привитый. Заболел, даже один день находился в реанимации, но все закончилось хорошо, и мы выписали его выздоровевшим из больницы. Поэтому вакцинация имеет огромное значение. Многие говорят: мол, все равно заболеешь. Да, от заражения прививка полностью не спасает, но при этом от тяжелого течения, от летального исхода она страхует на 100%. Нет случаев, когда заболевание у вакцинированного человека закончилось бы летально», - рассказал он в эфире телеканала «Россия 1. Пенза».