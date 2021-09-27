Пензенские спасатели вывели из леса заблудившихся грибников

24 и 26 сентября в Пензенский пожарно-спасательный центр поступили сообщения о потерявшихся грибниках.

Совместно с родственниками и представителями полиции спасатели провели поиск грибников в лесах около сел Воскресеновка и Пазелки. Как сообщили в ведомстве, к счастью, любители «тихой охоты» были найдены. Медицинская помощь им не потребовалась.

Чтобы не заблудиться в лесу, грибникам стоит соблюдать следующие правила:

- отправляясь в лес, всегда сообщать своим близким, друзьям или соседям о месте, в которое вы направляетесь;

- изучите заранее место на карте;

- заранее с товарищами или родными определите место стоянки и время возвращения;

- не уходите далеко от дороги или железнодорожных путей;

- не заходите далеко вглубь незнакомого леса;

- посещайте лес в яркой и броской одежде - так в случае беды вас будет легче обнаружить спасателям.