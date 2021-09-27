Озеленение Города Спутника продолжается

Город Спутник — красивый район. А чтобы он оставался таким и дальше, ежегодно строительный холдинг «Термодом» усилиями управляющих компаний украшает дворы микрорайона зелеными насаждениями. 800 кустов живой изгороди были высажены в последние выходные сентября у домов на улицах Фонтанной и Олимпийской. Растения уже прижились и набираются сил.

И это далеко не все: впереди высадка рябин и сирени. Масштабные посадочные кампании проходят в Спутнике дважды в год — весной и осенью, когда саженцы лучше всего приживаются. Деревьев много: их и закупают, и выращивают в собственном зеленом хозяйстве. К участию могут подключиться и сами жители.





Жители Города Спутника будут заранее приглашены на озеленение микрорайона.





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