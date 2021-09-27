В районах Пензенской области временно отключат электричество. Даты и список

28 сентября с 9:00 до 17:00
Наровчатский район:
- с. Александровка (ул. Садовая);
- с. Красный Восток (ул. Барская).
Нижнеломовский район:
- с. С. Ключ (ул. Гусевка, Центральная);
- с. К-Никольское (ул. Комаревка).
29 сентября с 9:00 до 17:00
Наровчатский район:
- с. Б. Кирдяшево (ул. Сельская, Садовая, Молодежная, Центральная);
- с. М. Колоярчик (ул. М. Колоярчик);
- с. Подлесное (с. Подлесное);
- с. Сосновка (ул. Сосновка);
- д. Барабановка (ул. Барабановка);
- с. Казенчик (ул. Нагорная).
Нижнеломовский район:
- с. Засечное (ул. Суриновка, Тюгаевка);
- с. К-Никольское (ул. Верхняя, Колесинская, Коршуновка, Поповка, Прудок, Фабричный поселок);
- с. М. Андреевка (ул. Малая Андреевка);
- с. Сорокино (ул. Барская, Вольная);
- с. Кера (ул. Буденного).
Каменский район:
- г. Каменка (ул. Чернышевского 21, 23, 25; Ворошилова 18).
Спасский район:
- с. Новозубово (ул. Советский пер., Предречный пер., Полевая, Луговая, Садовая, Новая, Школьная, Центральная, Предречная, Советская, Рабочая, Советская пл.);
- с. Зубово (пер. Мира).
30 сентября с 9:00 до 17:00
Нижнеломовский район:
- с. Ива (ул. Кутузовка);
- с. Гороховщино (ул. Кремневка, Гороховщино);
- с. Кера (ул. Свободная, Ленина, Молодежная).
В связи с проведением филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» незамедлительных ремонтных работ по устранению дефектов в целях предотвращения развития аварийных ситуаций было приостановлено электроснабжение по следующим адресам.
24 сентября с 9:00 до 17:00
Вадинский район:
- с. Вадинск (ул. Тюревка, Луговая).
Городищенский район:
- с. Мордовский Ишим (ул. Дачная, Комсомольская, Советская, Хуторская, Школьная).
Наровчатский район:
- с. Сканово (ул. Монастырская, Сосновая).
Нижнеломовский район:
- с. Кувак Никольское (ул. Колесинская).
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения воздушной линии в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети. Филиал «Пензаэнерго» приносит извинения за временные неудобства.