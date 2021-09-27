В районах Пензенской области временно отключат электричество. Даты и список

В связи с проведением филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» неплановых работ будет приостановлено электроснабжение в четырех районах Пензенской области.

28 сентября с 9:00 до 17:00

Наровчатский район:

- с. Александровка (ул. Садовая);

- с. Красный Восток (ул. Барская).

Нижнеломовский район:

- с. С. Ключ (ул. Гусевка, Центральная);

- с. К-Никольское (ул. Комаревка).

29 сентября с 9:00 до 17:00

Наровчатский район:

- с. Б. Кирдяшево (ул. Сельская, Садовая, Молодежная, Центральная);

- с. М. Колоярчик (ул. М. Колоярчик);

- с. Подлесное (с. Подлесное);

- с. Сосновка (ул. Сосновка);

- д. Барабановка (ул. Барабановка);

- с. Казенчик (ул. Нагорная).

Нижнеломовский район:

- с. Засечное (ул. Суриновка, Тюгаевка);

- с. К-Никольское (ул. Верхняя, Колесинская, Коршуновка, Поповка, Прудок, Фабричный поселок);

- с. М. Андреевка (ул. Малая Андреевка);

- с. Сорокино (ул. Барская, Вольная);

- с. Кера (ул. Буденного).

Каменский район:

- г. Каменка (ул. Чернышевского 21, 23, 25; Ворошилова 18).

Спасский район:

- с. Новозубово (ул. Советский пер., Предречный пер., Полевая, Луговая, Садовая, Новая, Школьная, Центральная, Предречная, Советская, Рабочая, Советская пл.);

- с. Зубово (пер. Мира).

30 сентября с 9:00 до 17:00

Нижнеломовский район:

- с. Ива (ул. Кутузовка);

- с. Гороховщино (ул. Кремневка, Гороховщино);

- с. Кера (ул. Свободная, Ленина, Молодежная).

В связи с проведением филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» незамедлительных ремонтных работ по устранению дефектов в целях предотвращения развития аварийных ситуаций было приостановлено электроснабжение по следующим адресам.

24 сентября с 9:00 до 17:00

Вадинский район:

- с. Вадинск (ул. Тюревка, Луговая).

Городищенский район:

- с. Мордовский Ишим (ул. Дачная, Комсомольская, Советская, Хуторская, Школьная).

Наровчатский район:

- с. Сканово (ул. Монастырская, Сосновая).

Нижнеломовский район:

- с. Кувак Никольское (ул. Колесинская).

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения воздушной линии в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети. Филиал «Пензаэнерго» приносит извинения за временные неудобства.