Наталия Давыдова рассказала о дефиците участковых врачей в регионе

В систему регионального здравоохранения в 2021 году пришли порядка 150 молодых специалистов. Еще около ста приступят к работе в ближайшее время. В их числе: терапевты, педиатры, кардиологи, реаниматологи, хирурги, гинекологи.

«Около 10% врачей нам не хватает на сегодняшний день в области - это около 400 где-то человек. Мы ожидаем приток около 300 молодых специалистов, которые приезжают к нам и из других регионов, приходят из частных клиник, но и отток также есть», - рассказала начальник отдела медицинского образования и кадровой политики министерства здравоохранения Пензенской области Наталия Давыдова.

На сегодняшний день наибольший дефицит в регионе наблюдается среди участковых врачей терапевтов и педиатров. Это порядка двухсот человек. О том, как в Пензенской области решается вопрос с привлечением молодых специалистов в сферу здравоохранения, вы узнаете из программы «Экспресс. Тема» (16+). Посмотреть ее можно на официальном сайте телеканала.