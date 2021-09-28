Пензенцы могут обратиться на «горячую линию» переписи населения

С 24 сентября жители Пензенской области могут обратиться по интересующим их вопросам на «горячую линию» (0+) переписи населения 8-800-707-20-20.

Как сообщили в пресс-центре облправительства, она работает с 9 до 21 часа ежедневно. (в другие часы звонок примет автоответчик, и позвонивший сможет оставить заявку на обратный звонок оператора). «Горячая линия» будет работать до завершения переписи 14 ноября.

Для качественной работы было подготовлено более 170 операторов call-центра. Основной инструмент оператора горячей линии – разработанная специалистами Росстата и компании «Ростелеком Контакт-центр» база знаний. Она состоит из девяти тематических блоков, которые включают основу для ответов на вопросы потенциальных участников переписи: от простейших (например, о сроках проведения переписи) до узкоспециальных (например, что делать, если знаешь 14 иностранных языков, а в форме переписного листа всего четыре ячейки для ответов).

На начальном этапе база знаний содержит более 200 вопросов и ответов. В процессе работы будет происходить ее актуализация в режиме реального времени. Сложные вопросы, на которые в базе знаний нет ответа, будут передаваться в Росстат, где оперативно найдут решение.