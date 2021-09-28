Пензенские православные христиане отмечают праздник Воздвижения

27 сентября православные христиане отмечают праздник Воздвижения. Он связан со знаковым для верующих событием - обретением Креста Господня, который, по преданиям, был найден святой Еленой - матерью императора Константина Великого. В Пензе божественная литургия прошла в Арбеково - в храме святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

Ему поклоняются, ему молятся, им клянутся. Православный мир отмечает Воздвижение Креста Господня - праздник обретения одного из главных символов веры и жизненного пути человека. По преданию, крест был найден в 326 году в Иерусалиме, возле горы Голгофа - места Распятия Иисуса Христа.

«Все христианские храмы увенчиваются крестом. Даже когда человек уходит к другой жизни, оставаясь телом здесь, над его телом устанавливается также знамение креста в знак того, что здесь покоится тело христианина, который всю жизнь почитал и поклонялся кресту господню. Крест, действительно, красота нашей жизни», - отметил митрополит Пензенской и Нижнеломовский высокопреосвященнейший Серафим.

«Чаще всего царствие Божие воспринимается как перспектива иного бытия. Между тем, Евангелие настаивает на том, что царство божие доступно нашему повседневному человеческому опыту», - сказал клирик храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла города Пензы Алексей Горшков.

Название праздника Воздвижение объясняется обычаем четвертого века. Тогда в церквях во время богослужения стали сооружать кресты для всеобщего обозрения.

«Хранит нас господь и он всегда с нами. Мы всегда молимся господу нашему Иисусу Христу, просим его о всех наших болезнях, детях внуках. Крест - это наше терпение, мы несем его по всей своей жизни», - отметила жительница города Пензы Антонина Павлушкина, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.