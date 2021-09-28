8:00
28.09.2021г.
В селе Наровчат прошла всероссийская научно-практическая конференция

В селе Наровчат прошла всероссийская научно-практическая конференция

Вт, 28.09.21 03:49
Просмотров: 396
Если бы не эпидемия чумы и междоусобицы средневековых правителей, столицей Пензенской области, вероятнее всего, стала бы не Пенза, а Наровчат. Такого мнения придерживаются некоторые историки, ставшие участниками всероссийской научно-практической конференции. Она прошла как раз таки в Наровчате и собрала немало известных в нашей стране ученых.

Так мог выглядеть средневековый город Мохши, а ныне - село Наровчат, в середине 14 века. Тогда под властью ханов Золотой Орды находилась вся территория края, и Мохши был его столицей. С мечетью, караван-сараем, банями и многочисленными домами.

«Все они были сделаны из кирпича. К домам подходили глиняные трубы, по которым вода поступала в них, то есть это был обустроенный кусочек цивилизации средневековой, где были широкие улицы, большие площади и определенный сервис», - пояснил археолог, ректор Института регионального развития Пензенской области Геннадий Белорыбкин.

Наровчат стал местом проведения всероссийской научно-практической конференции, собравшей десятки именитых ученых. Почти каждый из них внес свой вклад в изучение прошлого этого уголка Пензенской области. На церемонии открытия форума к гостям обратился Олег Мельниченко.

«Здесь начиналась моя научная деятельность. Здесь я работал как преподаватель, вместе со студентами, на раскопках Золотоордынского города Мохши», - отметил избранный губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

В рамках форума состоялась презентация сборника научных статей, посвященных изучению средневекового поселения. Среди авторов - Олег Мельниченко. По мнению краеведов, Наровчату - Мохши будет посвящено еще немало монографий. Раскопки здесь ведутся ни одно десятилетие, и все равно, вопросов у археологов больше, чем ответов.

«Всегда мы считали первое упоминание о Наровчате - 1361 год. Нашли монету, 1309 года. То есть он еще старше был. А если глубже возьмем, то здесь было мордовское городище. Здесь всегда жили люди», - поделился проректор Института регионального развития Пензенской области Владимир Первушкин.

«Мохши - это объект археологический, на котором сохранилось много архитектуры. Он востребовано как с точки зрения людей, интересующихся историей, туристов, так и с точки зрения научных исследований, которые приобретают характер познавательного процесса, формируют и патриотическое отношение к региону», - отметил директор Института археологии академии наук республики Татарстан Айрат Ситдиков.

В ходе конференции руководитель региона напомнил о работе над проектом «Золотой кольцо Сурского края». Он должен повысить интерес к историко-культурным достопримечательностям области как самих пензенцев, так и гостей.

«Наровчат в «Золотом кольце», займет, так сказать, в этом ожерелье будет ключевым бриллиантом. Поэтому мы очень заинтересованы, что на территории Наровчатского района проходили научно-практические конференции всероссийского уровня», - сказал Олег Мельниченко.

В 2024-ом историки планируют провести в Наровчате международный симпозиум. Олег Мельниченко поддержал инициативу, отметив, что событие придаст райцентру еще большую туристическую привлекательность, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

Читайте также:
Жители Ахун назвали прорывы на водопроводных сетях экологической катастрофой
07:35
Девочка, перенесшая операцию на сердце в Бостоне, вернулась в Пензу
05:54
Поделиться
Новости СМИ2

Эксклюзив

Как успешно сдать экзамен на права по новым правилам? Интервью с инспектором
23.09.2021 15:34
Как стать донором, бесплатно сдать кровь на антитела и проверить здоровье. Интервью
22.09.2021 13:56
В пензенском минспорте рассказали о размерах выплат призерам Олимпиады в Токио и их тренерам
21.09.2021 14:05
Пензенская семья пережила десятки расставаний из-за профессии мужа
16.09.2021 17:22
Волонтер, хендмейдер, и мама особенного сына: история Марии Баженовой
09.09.2021 09:34
Почему растут цены на стройматериалы: мнения экспертов, прогнозы
08.09.2021 16:45
Как не лишиться всего, покупая имущество «с рук» на примере одной семьи
06.09.2021 17:19
Километры жизни: как работают и отдыхают дальнобойщики
28.08.2021 09:00
Поп-ит, сквиш и снаперс. Мнение ребенка о популярных игрушках-антистресс
26.08.2021 15:30
Топ-15 мифов о вакцинации от коронавируса
23.08.2021 16:53
Как устроен пензенский центр крови и где хранят антиковидную плазму. Виртуальная экскурсия
19.08.2021 08:00
«Поколение маленьких императоров» и необычные места в Китае. Пензячка рассказала о жизни в Шанхае
16.08.2021 19:16
Как подготовить ребенка к школе: советы от пензенского педагога
06.08.2021 10:01
Выпускники-иностранцы пензенского вуза рассказали о ковиде за рубежом и вакцинации заграничным препаратом
29.07.2021 19:03
Пышные платья, фартуки и гетры: пензячка рассказала о японском стиле «Лолита»
29.07.2021 11:23
Как в Пензе изменились цены на бензин за июнь. Мониторинг
26.07.2021 13:49
В Пензе подешевели овощи, крупы, масло и яйца: мониторинг по итогам июня
25.07.2021 14:13
Олимпиада в Токио: кто будет представлять Пензенскую область
25.07.2021 13:57
Цветок Лотоса и два солнца: пензенский художник нарисует граффити в Нью-Йорке
21.07.2021 07:00
Блогер из Тамбова совершил путешествие по Пензенской области на велосипеде
20.07.2021 14:47
Пензенский «Дизель» начинает почти с нуля
20.07.2021 08:00
Ревакцинация: реальные истории от привившихся «Спутником Лайт» россиян
13.07.2021 15:05
«Мой вклад в коллективный иммунитет»: истории привившихся от коронавируса
06.07.2021 16:13
«Вакцинация спасла меня от большой беды»: реальная история заболевшего коронавирусом пензенца
05.07.2021 15:18
Как получить сертификат о вакцинации в Пензе: разъяснения специалиста
03.07.2021 13:08
Чем коронавирус угрожает детям. Разъяснения пензенского врача
02.07.2021 16:26
Как успешно сдать экзамен на права по новым правилам? Интервью с инспектором
23.09.2021 15:34
Как стать донором, бесплатно сдать кровь на антитела и проверить здоровье. Интервью
22.09.2021 13:56
В пензенском минспорте рассказали о размерах выплат призерам Олимпиады в Токио и их тренерам
21.09.2021 14:05
Пензенская семья пережила десятки расставаний из-за профессии мужа
16.09.2021 17:22
Волонтер, хендмейдер, и мама особенного сына: история Марии Баженовой
09.09.2021 09:34
Почему растут цены на стройматериалы: мнения экспертов, прогнозы
08.09.2021 16:45
Как не лишиться всего, покупая имущество «с рук» на примере одной семьи
06.09.2021 17:19
Километры жизни: как работают и отдыхают дальнобойщики
28.08.2021 09:00
Поп-ит, сквиш и снаперс. Мнение ребенка о популярных игрушках-антистресс
26.08.2021 15:30
Топ-15 мифов о вакцинации от коронавируса
23.08.2021 16:53
Как устроен пензенский центр крови и где хранят антиковидную плазму. Виртуальная экскурсия
19.08.2021 08:00
«Поколение маленьких императоров» и необычные места в Китае. Пензячка рассказала о жизни в Шанхае
16.08.2021 19:16
Как подготовить ребенка к школе: советы от пензенского педагога
06.08.2021 10:01
Выпускники-иностранцы пензенского вуза рассказали о ковиде за рубежом и вакцинации заграничным препаратом
29.07.2021 19:03
Пышные платья, фартуки и гетры: пензячка рассказала о японском стиле «Лолита»
29.07.2021 11:23
Как в Пензе изменились цены на бензин за июнь. Мониторинг
26.07.2021 13:49
В Пензе подешевели овощи, крупы, масло и яйца: мониторинг по итогам июня
25.07.2021 14:13
Олимпиада в Токио: кто будет представлять Пензенскую область
25.07.2021 13:57
Цветок Лотоса и два солнца: пензенский художник нарисует граффити в Нью-Йорке
21.07.2021 07:00
Блогер из Тамбова совершил путешествие по Пензенской области на велосипеде
20.07.2021 14:47
Пензенский «Дизель» начинает почти с нуля
20.07.2021 08:00
Ревакцинация: реальные истории от привившихся «Спутником Лайт» россиян
13.07.2021 15:05
«Мой вклад в коллективный иммунитет»: истории привившихся от коронавируса
06.07.2021 16:13
«Вакцинация спасла меня от большой беды»: реальная история заболевшего коронавирусом пензенца
05.07.2021 15:18
Как получить сертификат о вакцинации в Пензе: разъяснения специалиста
03.07.2021 13:08
Чем коронавирус угрожает детям. Разъяснения пензенского врача
02.07.2021 16:26

Мы используем cookies для улучшения работы сайта и обеспечения удобства пользователей. Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с Политикой использования cookies
Закрыть
×
Телеканал Экспресс
Радио Экспресс