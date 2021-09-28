В селе Наровчат прошла всероссийская научно-практическая конференция

Если бы не эпидемия чумы и междоусобицы средневековых правителей, столицей Пензенской области, вероятнее всего, стала бы не Пенза, а Наровчат. Такого мнения придерживаются некоторые историки, ставшие участниками всероссийской научно-практической конференции. Она прошла как раз таки в Наровчате и собрала немало известных в нашей стране ученых.

Так мог выглядеть средневековый город Мохши, а ныне - село Наровчат, в середине 14 века. Тогда под властью ханов Золотой Орды находилась вся территория края, и Мохши был его столицей. С мечетью, караван-сараем, банями и многочисленными домами.

«Все они были сделаны из кирпича. К домам подходили глиняные трубы, по которым вода поступала в них, то есть это был обустроенный кусочек цивилизации средневековой, где были широкие улицы, большие площади и определенный сервис», - пояснил археолог, ректор Института регионального развития Пензенской области Геннадий Белорыбкин.

Наровчат стал местом проведения всероссийской научно-практической конференции, собравшей десятки именитых ученых. Почти каждый из них внес свой вклад в изучение прошлого этого уголка Пензенской области. На церемонии открытия форума к гостям обратился Олег Мельниченко.

«Здесь начиналась моя научная деятельность. Здесь я работал как преподаватель, вместе со студентами, на раскопках Золотоордынского города Мохши», - отметил избранный губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

В рамках форума состоялась презентация сборника научных статей, посвященных изучению средневекового поселения. Среди авторов - Олег Мельниченко. По мнению краеведов, Наровчату - Мохши будет посвящено еще немало монографий. Раскопки здесь ведутся ни одно десятилетие, и все равно, вопросов у археологов больше, чем ответов.

«Всегда мы считали первое упоминание о Наровчате - 1361 год. Нашли монету, 1309 года. То есть он еще старше был. А если глубже возьмем, то здесь было мордовское городище. Здесь всегда жили люди», - поделился проректор Института регионального развития Пензенской области Владимир Первушкин.

«Мохши - это объект археологический, на котором сохранилось много архитектуры. Он востребовано как с точки зрения людей, интересующихся историей, туристов, так и с точки зрения научных исследований, которые приобретают характер познавательного процесса, формируют и патриотическое отношение к региону», - отметил директор Института археологии академии наук республики Татарстан Айрат Ситдиков.

В ходе конференции руководитель региона напомнил о работе над проектом «Золотой кольцо Сурского края». Он должен повысить интерес к историко-культурным достопримечательностям области как самих пензенцев, так и гостей.

«Наровчат в «Золотом кольце», займет, так сказать, в этом ожерелье будет ключевым бриллиантом. Поэтому мы очень заинтересованы, что на территории Наровчатского района проходили научно-практические конференции всероссийского уровня», - сказал Олег Мельниченко.

В 2024-ом историки планируют провести в Наровчате международный симпозиум. Олег Мельниченко поддержал инициативу, отметив, что событие придаст райцентру еще большую туристическую привлекательность, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.