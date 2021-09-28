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Девочка, перенесшая операцию на сердце в Бостоне, вернулась в Пензу

Девочка, перенесшая операцию на сердце в Бостоне, вернулась в Пензу

Вт, 28.09.21 05:54
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В Пензу вместе со своей семьей вернулась Аня Сидорова. С рождения девочка страдала пороком сердца, но благодаря врачам из Бостона, теперь она здорова. Сбор средств на сложную операцию охватил весь регион и внушительную сумму - 30 миллионов рублей - благодаря неравнодушию земляков удалось собрать в короткий срок.

Этот самолет из Москвы в пензенском аэропорту ждали с особым нетерпением. Многие из встречающих собрались здесь ради одного человека - маленькой девочки, которая в свои одиннадцать лет прошла череду тяжелых испытаний.

История Ани Сидоровой сплотила буквально весь регион. Благодаря неравнодушию пензенцев она справилась с пороком сердца и вернулась в родной город абсолютно здоровой. Пожалуй, самый трогательный момент - встреча Ани с родным братом, который незадолго до ее отъезда в Бостон, вернулся из армии.

Страшный диагноз - порок сердца - ей поставили еще до рождения. Обычно детям с этой болезнью делают четыре операции до четырех лет. Но Аня прошла только две процедуры. Завершить их вовремя помешало плохое самочувствие и другие факторы. Чем старше становилась Аня, тем выше были риски, а потому врачи не брались за этот случай, обходились паллиативными операциями. Но тянуть дальше было нельзя. Единственными, кто был готов помочь, оказались медики из Бостона. Цена полного курса лечения - 30 миллионов рублей. Для семьи бывшего воспитателя детского сада и автослесаря сумма неподъемная.

«Для нас, поверьте мне как человеку, который здесь 15 лет работает, это просто чудо, потому что собрать такие средства, я даже не знаю, как мы рискнули. Это просто нереальные для нашего региона деньги. Когда Аня приехала на место, когда врачи на нее посмотрели, взяли все анализы, они приняли неимоверное решение - оперировать в один этап», - рассказала председатель пензенского отделения «Российского детского фонда» Мария Гаврюшина.

В итоге, курс лечения обошелся в сумму вдвое меньше. Средства собирали, что называется, всем миром. Большую роль в успехе сыграли местные мастера фото и видеосъемки. Причем стратегию выбрали отличную от привычной многим.

«Все мы видим в социальных сетях фотографии и видео больных детей. Это накладывает трагический отпечаток. Когда вы познакомитесь с Аней, вы увидите, что эта девочка, при всей тяжести заболевания, очень позитивная, радостная, радужная. Нам хотелось показать как раз ее светлую сторону», - отметила амбассадор пензенского отделения «Российского детского фонда» Екатерина Фетисова.

В Бостоне Аня Сидорова вместе с родителями пробыла полтора месяца. Врачи не только сделали операцию, но и убедились в том, что организм действительно восстанавливается.

«Честно сказать, до последнего не верится. Я даже Марии Петровне говорю, неужели мы это сделали, такой был объем большой. Не верится, что все это преодолели, вылечили Анюткино сердечко, попутешествовали. За все спасибо большое всем», - прокомментировала мама Ани Сидоровой Татьяна Сидорова.

В ближайшее время Аня вернется в школу. К одноклассникам и педагогам, которые все это время писали ей и всячески поддерживали. Возобновятся и занятия в театральной студии. Постигать азы актерского мастерства она будет, не опасаясь за свое здоровье, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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09.09.2021 09:34
Почему растут цены на стройматериалы: мнения экспертов, прогнозы
08.09.2021 16:45
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28.08.2021 09:00
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