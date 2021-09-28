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28.09.2021г.
Жители Ахун назвали прорывы на водопроводных сетях экологической катастрофой

Жители Ахун назвали прорывы на водопроводных сетях экологической катастрофой

Вт, 28.09.21 07:35
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О проблеме, которую жители Ахун называют экологической катастрофой. С регулярными порывами на водопроводных сетях они столкнулись еще три года назад, и ситуация становится только хуже. Затоплены уже не просто улицы, но и лес с многовековыми соснами.

Затопленная проезжая часть, разбитые тротуары, неухоженные газоны и груды щебенки после ремонта, которому нет конца. На улице Коннозаводской уже сформировалось русло, по которому бежит вода из подземных коммуникаций.

«Прямо линейкой можно измерять, какая там глубина ям. Машины ездят, теряют шурупы, мнут гвозди. Чуть дальше еще одна протечка», - прокомментировала жительница дома №51 на улице Коннозаводской Елена Бушаева.

Маленькие ручейки из прохудившихся труб сливаются в одну реку, которая с каждым днем становится все полноводнее. Если пройти ниже по течению, то можно увидеть свежую насыпь и это не после очередного порыва. Пару недель назад там под землю провалился внушительный участок асфальта. В зоне подтопления оказался даже лес.

Заложниками ситуации оказались жители 5 домов. Свой квартал они называют забытым уголком, до которого нет дела ни городу, ни ресурснику.

Кстати, телеканал «Экспресс» уже рассказывал об этой коммунальной беде. Тогда в мэрии сообщали, что у труб появится собственник. На процедуру признания сетей бесхозными и передачу их на баланс муниципалитета отводили не больше трех месяцев. Прошел почти год.

«Приезжают ремонтные бригады и забивают деревянные чопики, вместо замены труб или их участков. Труба прогибает и через какое-то время она начинает опять течь. Город отказывается принять, потому что трубы ненадлежащем состоянии», - отметил председатель ТСЖ «Жемчужина» Сергей Кичигин.

«Мы звоним в «Горводоканал», заявка принята. Звоним в администрацию, где говорят, что заявку передали в «Горводоканал». И никто не приезжает месяцами», - рассказала Елена Бушаева.

Теперь представители мэрии сообщают жителям, что в их владении не только квартиры, но и ветхие коммуникации - на праве общедолевой собственности, а значит в ответе за них - люди.

Заменить за свой счет почти три километра труб жильцы, конечно, не смогут. Они ждут помощи от городских чиновников. Ну а пока же в землю продолжают утекать сотни кубометров воды.

«Вот вы тоже в другом месте живете, а за эту воду будете платить. Они с нас-то по счетчику возьмут, а ресурсы города разбазариваются», - отметила жительница дома №51 на улице Коннозаводской Людмила Хуртина, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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В пензенском минспорте рассказали о размерах выплат призерам Олимпиады в Токио и их тренерам
21.09.2021 14:05
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16.09.2021 17:22
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19.08.2021 08:00
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16.08.2021 19:16
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