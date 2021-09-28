Музей Победы пригласил пензенцев на онлайн-программу к 80-летию начала битвы за Москву

Музей Победы разместил на своем сайте онлайн-программу (12+) к 80-летию начала битвы за Москву. 30 сентября пользователи смогут посмотреть виртуальные экскурсии и послушать лекции об обороне столицы.

В этот день на сайте Музея Победы представят сразу три онлайн-экскурсии, посвященные битве за Москву. Передача из цикла «Зайди сегодня в музей» познакомит интернет-пользователей с обороной Москвы и контрнаступлением советских войск.

Во время виртуальной экскурсии «Война глазами художника» интернет-пользователи «побывают» в диораме «Контрнаступление под Москвой». Гости увидят военную столицу и поле боя в районе подмосковного города Яхромы. Узнают, как был сорван замысел гитлеровского командования, как враг был отброшен от Москвы на 100–250 км, тем самым ликвидировав угрозу захвата столицы. Уникальная диорама поможет прочувствовать события того времени. Гид покажет подлинные экспонаты, личные вещи героев. Например, пробитое пулей письмо защитника столицы полковника Виктора Полосухина.

Третья экскурсия расскажет об одном из самых удивительных экспонатов Музея Победы – дереве Флерова. Гид расскажет о том, как немцы впервые на себе ощутили всю мощь установки БМ-13 под Оршей и почему за легендарными «катюшами» началась настоящая охота. Зрители узнают о подвиге командира и историю появления уникального экспоната в музее, сообщается на сайте музея.

В трех сериях передачи «История в деталях» заведующий научно-методическим отделом Музея Победы Станислав Давыдов и научный сотрудник Калужского филиала Музея Победы им. Г.К. Жукова Константин Заланский обсудят роль и значение будущего маршала Победы Георгия Жукова в Битве за Москву – первой крупной стратегической победе СССР.

Поделиться историями родственников и близких, защищавших Москву в 1941–1942 годах, можно будет в Музее Победы или на сайте проекта музея «Лица Победы».