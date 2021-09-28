Терапевт Елена Матвеева: «Прививка не может дать положительный результат ПЦР-теста»

Главный внештатный специалист по терапии и общеврачебному делу министерства здравоохранения Пензенской области Елена Матвеева во время онлайн-эфира ответила на вопросы жителей и рассказала о самых распространенных заблуждениях по поводу вакцинации.

«Все чаще заболевание поражает более молодых людей, оно протекает более агрессивно, более стремительно и не всегда поддается лечению. Для предотвращения массовой заболеваемости стоит обратить внимание на профилактику посредством вакцинации», - отметила она.

Она отметила, что слухи, распространяемые вокруг вакцинации, влияют как на отношение жителей к прививке, так и к самим медработникам. Елена Матвеева прокомментировала самые распространенные домыслы.

1. Вакцина от коронавируса не может дать положительного результата ПЦР-теста. Также она не формирует у привитых активного заболевания, а вызывает только выработку иммунного ответа;

2. Даже самая первая вакцина «Спутник V» эффективна для всех штаммов новой коронавирусной инфекции;

3. Специальная подготовка для проведения вакцинации не требуется, но все же стоит воздержаться от приема алкоголя накануне.

4. После введения вакцины могут отмечаться как общие (непродолжительный гриппоподобный сидром: озноб, повышение температуры тела, слабость), так и местные реакции (уплотнение, отек в месте инъекции);

5. Сейчас мы находимся в режиме экстренной вакцинации, поэтому повторная вакцинация должна проводиться спустя шесть месяцев. После достижения коллективного иммунитета мы перейдем на плановую вакцинацию, которая будет проходить раз в год;

6. Согласно последним рекомендациям, можно прививаться даже пациентам, переболевшим COVID-19, но только спустя шесть месяцев после выздоровления;

7. В настоящий момент нет противопоказания по вакцинации в связи с наличием антител;

8. «Спутник Лайт» показан для ревакцинации и вакцинации переболевших коронавирусом.

С полным списком мифов можно познакомиться в большом материале информационного агентства.

В Пензенской области ситуация с заболеваемостью коронавирусом продолжает оставаться непростой. По данным регионального правительства, за последнюю неделю количество вызовов скорой помощи достигло максимальных показателей: от 1548 до 1679 в сутки. При этом обычный суточный показатель – 1100.

Максимальным количество обращений было 22 сентября – 1710. Ежедневно в скорую помощь поступает от 174 до 306 вызовов от людей с пневмонией, в том числе ковидной. 22 сентября таких звонков было 270. В сутки бригады госпитализируют от 127 до 187 человек. Этот показатель также был превышен 22 сентября – 215.



