Пензенец признался в нападении с ножом на товарища

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, горожанин позвонил в полицию и сообщил, что к нему пришел порезанный знакомый, который нуждается в помощи. На ул. Аустрина выехали оперативники и медики. В квартире они увидели 29-летнего пострадавшего и госпитализировали его. Сотрудники полиции, осмотрев жилище, засомневались в правдивости слов хозяина квартиры и доставили его в отдел.

Утром, протрезвев, мужчина сознался, что во время попойки поругался с товарищем и несколько раз ударил его ножом. По данному факту следственными органами возбужденно уголовное дело.