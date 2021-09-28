13:39
28.09.2021г.
Вступление в должность губернатора Олега Мельниченко. Онлайн-трансляция

Вступление в должность губернатора Олега Мельниченко. Онлайн-трансляция

Вт, 28.09.21 12:53
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28 сентября в ККЗ «Пенза» проходит церемония инаугурации Олега Мельниченко. Он с большим отрывом от конкурентов победил на досрочных выборах губернатора, которые проходили в регионе с 17 по 19 сентября. В церемонии, которая официально начнется в 14 часов, принимают участие полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров, представители Совета Федерации, гости из регионов, известные политики и общественники, бизнесмены. Журналисты ИА «Пенза-Пресс» ведут текстовую трансляцию (0+) с места событий.

12:50 Гости начинают прибывать в киноконцертный зал. Все они проходят через дезинфекционный тоннель, у них измеряют температуру. Персонал учреждения следит за тем, чтобы у всех были маски. Видеотрансляцию (0+) из зала будет вести телеканал «Экспресс» - она будет доступна на «21 кнопке» и на сайте. Кроме того, видео будет транслироваться в официальной группе правительства Пензенской области в соцсети «ВКонтакте».

Инаугурация проходит в рамках внеочередной, выездной, сессии Законодательного Собрания. На ней, кроме официального вступления в должность губернатора Олега Мельниченко, запланирован еще один вопрос – о досрочном сложении Георгием Камневым полномочий депутата ЗакСобра. Он вынужден это сделать в связи с избранием в Госдуму на выборах 17-19 сентября по региональному партийному списку от КПРФ. Олег Мельниченко также прошел в Государственную Думу по партийному списку «Единой России» (возглавлял региональную группу федерального списка кандидатов), но отказался от мандата. Олег Владимирович будет работать губернатором региона, и эти полномочия по закону совмещать нельзя.

Согласно Уставу Пензенской области, глава региона избирается на пять лет и не может занимать эту должность более двух сроков подряд. Срок полномочий исчисляется с момента официального вступления в должность. Инаугурация проводится не позднее чем через 15 дней после избрания.

13:21 С рядом гостей перед началом церемонии удалось пообщаться журналистам. В частности, на вопросы представителей СМИ ответил председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, который ранее приезжал в Пензу на августовский педагогический форум. 

«Олег Владимирович показал себя как ответственный, порядочный человек. Это те качества, которые необходимы для руководителя. Работая в Совете Федерации и в аппарате полпреда ПФО, показал способность управлять процессом, управлять коллективом, задать необходимый вектор развития отдельной отрасли и отдельного региона», - отметил он.

Источник фотографии: фото из архива "Пенза-Пресс"
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В пензенском минспорте рассказали о размерах выплат призерам Олимпиады в Токио и их тренерам
21.09.2021 14:05
Пензенская семья пережила десятки расставаний из-за профессии мужа
16.09.2021 17:22
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09.09.2021 09:34
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28.08.2021 09:00
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26.08.2021 15:30
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23.08.2021 16:53
Как устроен пензенский центр крови и где хранят антиковидную плазму. Виртуальная экскурсия
19.08.2021 08:00
«Поколение маленьких императоров» и необычные места в Китае. Пензячка рассказала о жизни в Шанхае
16.08.2021 19:16
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06.08.2021 10:01
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21.07.2021 07:00
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20.07.2021 14:47
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