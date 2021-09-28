Полпред Игорь Комаров поздравил Олега Мельниченко со вступлением в должность губернатора

«Поздравляю с официальным вступлением в должность губернатора Пензенской области. У вас серьезный опыт в управлении. Вы - уроженец Пензы, любящий малую родину. Заметны ваш профессионализм, нацеленность на результат. Уверен, победа на выборах говорит о том, что жители вам поверили и разделяют ваши взгляды на развитие области. У вас впереди - большая работа по сохранению традиций и культуры, развитию сельского хозяйства, бизнеса, науки. В регионе достигнуты одни из лучших в ПФО показатели по многим направлениям, в том числе по нормативному состоянию дорог. В ближайшие годы предстоит решать задачи, поставленные президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Это касается реального улучшения качества жизни и благосостояния жителей региона», - сказал Игорь Комаров.

Он отметил, что деятельность власти должна быть выстроена на основании запросов жителей.

«Нужно уделять внимание поддержке материнства и детства, борьбе с распространением коронавируса. Убежден, что ваш опыт, знания и профессионализм позволят добиться хороших результатов в командном взаимодействии со всеми ветвями власти региона. Желаю вам здоровья и успехов», - добавил полпред президента в ПФО.

Напомним, журналисты ИА «Пенза-Пресс» ведут текстовую трансляцию (0+) с места событий. Видеотрансляцию (0+) из зала ведет телеканал «Экспресс» - она доступна на «21 кнопке» и на сайте. Кроме того, видео транслируется в официальной группе правительства Пензенской области в соцсети «ВКонтакте».

