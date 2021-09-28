Россияне смогут сами выбрать компанию-страховщика при оформлении кредита

Также заемщики смогут поменять страховую компанию, сохраняя условия кредитования. Как уточнили «Известия», в ФАС поступает жалоб на навязывание кредитными организациями полисов определенных страховых организаций.

Принять проект планируют до конца апреля 2022 года, правила вступят в законную силу спустя 10 дней после публикации постановления.

Отмечается, что полис можно будет купить у компании, которая получила положительный рейтинг в одном из четырех российских агентств. При этом к страховщикам, не вошедшим в рейтинг, банки смогут применять свои требования по допуску, как это происходит сейчас. Центробанк поддержал инициативу ФАС ввести обязательный допуск банками полисов страховых компаний при наличии у организации положительного рейтинга. Пока что финансовые организации иногда отказываются принимать уже имеющийся полис клиента, из-за чего потребитель обязан оплачивать страховку дважды.