Пензенская область получит более 700 млн рублей на строительство школ

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение , согласно которому 34 региона страны получат более 74 млрд на строительство школ. В этот список вошла Пензенская область.

Регион получит 192 млн 377,4 руб. в 2022 году и 512 млн 796,4 тыс. рублей – в 2023 году.

«Субсидии получат 34 региона. Все они подтвердили готовность к предстоящей работе. В ближайшие годы в этих субъектах будет построено 128 современных школ и появится более 93,7 тыс. дополнительных учебных мест. Помимо федеральных денег средства на строительство школ направят и сами регионы. Кроме того, к работе планируется привлекать инвесторов», - сообщается на сайте правительства РФ.