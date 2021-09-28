Названы наиболее привлекательные для туристов районы Пензенской области

Так в полугодовалом рейтинге наиболее привлекательными для гостей оказались Кузнецкий, Нижнеломовский, Пензенский и Никольский районы. Заслуженные награды представителями администраций муниципальных образований вручил первый зампред правительства Пензенской области Олег Ягов.

Также дипломы лауреатов и сертификаты на разработку и регистрацию туристских брендов по результатам презентации получили участники проекта брендов фестиваля «Фейерверк идей». Здесь победителем оказался город Кузнецк, второе место занял Кузнецкий район, а третье - Бековский район.

Награды достались и победителям областного конкурса туристских видео- и фотопрезентаций «Дивный Сурский край», а также почетные грамоты регионального министерства культуры и туризма специалистам, работающим в туриндустрии, за вклад в дело обеспечения туристической привлекательности Пензенской области.