«Пенза-Пресс» будет вести текстовую трансляцию с инаугурации Олега Мельниченко

28 сентября в ККЗ «Пенза» пройдет церемония вступления Олега Мельниченко в должность губернатора. Журналисты информагентства будут вести текстовую трансляцию с места событий.

Официальное начало церемонии намечено на 14 часов. Текстовая трансляция (0+) появится на главной странице сайта «Пенза-Пресс».

Кроме того, телеканал «Экспресс» будет вести видеотрансляцию (0+) из зала – она будет доступна на «21 кнопке» и на сайте, а также в официальной группе правительства Пензенской области в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, в церемонии запланировано участие полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова, гостей из других регионов, известных политиков и общественников, бизнесменов.

Олег Мельниченко с большим отрывом от конкурентов победил на досрочных выборах губернатора, которые проходили в регионе с 17 по 19 сентября. За него проголосовало более 72% избирателей.