В Кузнецке назначили нового прокурора

Как уточнили в региональной прокуратуре, его освободили с должности прокурора Спасского района.

В органах прокуратуры Антон Ямашкин работает с 2009 года. Он состоял в должностях помощника Дубравного прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях прокуратуры Республики Мордовия, помощника прокурора Ичалковского района, заместителя Дубравного прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях прокуратуры, заместителя прокурора Зубово-Полянского района Республики Мордовия, помощника прокурора Пензенской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, помощника и старшего помощника прокурора Железнодорожного района Пензы, заместителя прокурора Сердобского района.