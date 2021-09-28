В ККЗ проходит церемония вступления в должность губернатора Олега Мельниченко

Инаугурация проходит в киноконцертном зале «Пенза». В ней принимают участие полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров, гости из других регионов, известные политики и общественники, бизнесмены.

Информагентство «Пенза-Пресс» ведет текстовую трансляцию (0+) с места событий, она доступна по ссылке. Телеканал «Экспресс» показывает церемонию в прямом эфире (0+), ее можно посмотреть на «21 кнопке» и на сайте, а также в официальной группе правительства Пензенской области в соцсети «ВКонтакте».

Согласно Уставу Пензенской области, глава региона избирается на пять лет и не может занимать эту должность более двух сроков подряд. Срок полномочий исчисляется с момента официального вступления в должность. Инаугурация проводится не позднее чем через 15 дней после избрания.

