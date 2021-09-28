В бюджет Пензы планируют заложить миллион рублей на замену остановок

28 сентября на планерке в администрации Пензы обсудили вопрос замены остановочных павильонов в городе.

Отмечается, что на сегодняшний день их заменили на остановках «По требованию» (из центра) по улице Аустрина, в Арбеково на «Кольцевая», «Библиотека» (из центра), «Улица Ульяновская» (из центра), «Салон быта» (в центр), «Универсам №175» (из центра) по проспекту Строителей, «Тяжпром» (из центра) по проспекту Победы, «Проспект Победы», а также в заводском районе на «Улица Ленина» и «Детский сад» по улице Циолковского. До конца месяца закончат установку павильона на остановке «Цирк» (в центр) по улице Плеханова.

«Кроме того, планируется выполнить работы по установке павильонов на остановочных пунктах «Магазин» на улице К. Цеткин, «Улица Токарная», «Магазин Буратино», «Улица Леонова», «Площадь маршала Жукова» на улице Пушкина. Основание под монтаж конструкций подготовлено», – доложил и.о. директора департамента ЖКХ города Валерий Яцко.

На эти работы в бюджете города предстоит заложить еще порядка 1 млн рублей.