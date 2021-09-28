В Пензе подбирают участок для строительства нового приюта для бездомных животных

28 сентября на планерке в мэрии Пензы приняли решение о строительстве еще одного приюта для бродячих животных.

Как рассказали в пресс-службе, в управление ЖКХ регулярно поступают заявки на отлов бездомных собак. Ответственный за это МУП по очистке города с начал года отловил и пометил в приют на улице Осенней 178 хвостатых. Всех пойманных животных стерилизуют, вакцинируют от бешенства и после карантина выпускают, установив бирку. Щенков держат в приюте до пятимесячного возраста.

На сегодняшний день в приюте практически нет свободных мест, поэтому было принято решение о строительстве еще одного здания. Земельный участок для нового приюта уже подбирают.