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28.09.2021г.
Олег Мельниченко рассказал Игорю Комарову о планах по развитию Пензенской области

Олег Мельниченко рассказал Игорю Комарову о планах по развитию Пензенской области

Вт, 28.09.21 12:29
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28 сентября полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров встретился с врио губернатора Пензенской области Олегом Мельниченко.

Игорь Комаров поздравил Олега Мельниченко с убедительной победой на выборах.

«Рад, что все так сложилось, вы вернулись на родную землю. Предлагаю поговорить о текущих задачах и поручениях главы государства», - сказал он в начале встречи.

Врио губернатора сообщил о планах по решению социально-экономических вопросов в регионе. В числе первоочередных задач он обозначил обеспечение бесперебойным водоснабжением населенных пунктов области.

«Мы готовим заявку на 3,2 миллиарда рублей, куда входят и сельские территории – все, что связано со скважинами, прокладкой водопроводных сетей, установкой башен. Важнейшим вопросом также является деятельность пензенского водоканала», - рассказал он.

Еще одной актуальной задачей на ближайшую перспективу он назвал модернизацию системы общественного транспорта пензенской агломерации.

«Мы будем использовать средства инфраструктурного кредита, это порядка 3,2 миллиарда рублей. Совместно отрабатываем все вопросы с «ВЭБ.РФ», привлекаем еще порядка 3,2 миллиардов. В целом аккумулируем под этот проект около 6,4 миллиардов рублей», - цитирует врио губернатора пресс-центр облправительства.

Также в регион планируется закупить автобусы большой вместимости на газомоторном топливе. По словам Олега Мельниченко, запланирован полный пересмотр маршрутной системы и переход на единый проездной билет на территории пензенской агломерации. Это позволит сократить издержки населения при пересадках.

«С целью повышения качества транспортного обслуживания будет создан государственный оператор. Начнем работу в 2022 году, и в ближайшие пару лет этот проект реализуем», - подытожил Олег Мельниченко.

Игорь Комаров положительно оценил озвученные программы и выразил уверенность в их успешном воплощении.

Напомним, 28 сентября состоится церемония вступления Олега Мельниченко в должность губернатора Пензенской области, информагентство будет вести текстовую трансляцию с места событий. Планируется, что участие в мероприятии примет полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

Источник фотографии: Скриншот - https://pnzreg.ru/news/politika/340522/
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16.08.2021 19:16
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