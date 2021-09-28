В сурскую больницу поставили ультразвуковой сканер за 3 млн руб

В Пензенской области в сурской участковой больнице появился многофункциональный ультразвуковой сканер, который можно применять для всех видов исследований.

Как уточнили в пресс-службе облминздрава, на покупку аппарата выделили 3 млн рублей из регионального бюджета в рамках программы «Развитие здравоохранения Пензенской области».

Главный врач городищенской районной больницы Лев Умнов отметил, что УЗИ для маленьких медучреждений – один из важнейших методов исследований.

«Ультразвуковые исследования остаются на первом месте среди методов получения диагностического изображения, поскольку считаются важным вспомогательным методом к клиническому обследованию при оказании медицинской помощи больным, страдающим многими распространенными заболеваниями», - отметил он.

Новый сканер можно использовать в разных направлениях диагностики – акушерстве и гинекологии, кардиологии, нефрологии, урологии, для исследования поверхностных органов и костно-мышечной системы, а также для обследования молочных желез.