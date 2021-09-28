В пензенском СУ СКР сообщили причины поножовщины на ул. Аустрина

В региональном СУ СКР рассказали подробности поножовщины , которая случилась на ул. Аустрина в Пензе.

По данным следствия, 17 сентября двое мужчин занимались разгрузочными работами в микрорайоне Север. После они купили спиртное и пошли домой к одному из них. В ходе общения пензенцы поругались из-за разговора о службе в армии. Перепалка превратилась в драку: хозяин квартиры схватил нож и ударил обидчика.

Как ранее сообщали в пресс-службе регионального УМВД, мужчина сказал, что потерпевший пришел к нему домой с ножевыми ранениями, а после признался в преступлении.

54-летний житель Пензы был задержан и по решению суда заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.