13:41
28.09.2021г.
Клиенты Tele2 останутся на связи при нуле: Telegram и Viber теперь в «SOS-пакете»

Клиенты Tele2 останутся на связи при нуле: Telegram и Viber теперь в «SOS-пакете»

Вт, 28.09.21 13:08
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Tele2 расширила возможности «SOS-пакета», который автоматически включается, когда на счете мобильного телефона недостаточно средств для платы за тариф. Клиенты Tele2 останутся на связи и продолжат пользоваться самыми необходимыми приложениями. Список доступных мессенджеров теперь пополнили Telegram и Viber. Помимо новых приложений, в «SOS-пакете» пользователям доступны WhatsApp, «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Навигатор».

Многим знакома ситуация, когда нет возможности быстро пополнить счет мобильного телефона и внести абонентскую плату по тарифу. При этом нужно срочно связаться с человеком или добраться до места назначения. В подобных обстоятельствах клиенты Tele2 не останутся без связи и смогут отправить сообщение или уточнить маршрут на карте. Никаких услуг специально подключать не потребуется – «SOS-пакет» активируется автоматически, когда на счете пользователя недостаточно средств для списания платы за тариф.

Оператор дополнил список мессенджеров, доступных в опции «SOS-пакет»: теперь клиенты смогут отправлять сообщения в Telegram и Viber. Выбор ресурсов для расширения возможностей абонентов очевиден. Telegram – наиболее динамично растущий мессенджер, с начала года число его пользователей среди клиентов Tele2 и объем трафика в приложении выросли более чем на 30%. На втором месте по приросту – Viber.

Для пользователей тарифов с ежемесячной абонентской платой услуга «SOS-пакет» действует 3 дня, с посуточной – 1 день. Опция работает на всех открытых к подключению тарифах линейки «Мой Tele2», а также «Везде онлайн», «Премиум», «Безлимит» и «Игровой». «SOS-пакет» активируется автоматически и предоставляется бесплатно. Подробнее об услуге - на sos.tele2.ru.

Интересы клиентов Tele2 защищены в самых разных аспектах пользования связью. Так, если клиент внес абонентскую плату, доступ к оплаченным услугам сохраняется до конца периода, независимо от баланса. Тем самым исключается ситуация, когда абонент не может использовать свой оплаченный пакет услуг при минусовом балансе.

«Мы продолжаем развивать наиболее востребованные сервисы, которые делают жизнь наших клиентов удобнее и проще. При невозможности быстро пополнить счет пользователи Tele2 могут быть спокойны – они не окажутся в затруднительном положении. Tele2 уже не первый год меняет правила телекома. Вопреки сложившимся на рынке практикам, мы сохраняем доступ к самым важным сервисам, даже если на счете закончились средства», - сообщил директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2 Олег Решетин.

Источник фотографии: Фото предоставлено компанией Tele2
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22.09.2021 13:56
В пензенском минспорте рассказали о размерах выплат призерам Олимпиады в Токио и их тренерам
21.09.2021 14:05
Пензенская семья пережила десятки расставаний из-за профессии мужа
16.09.2021 17:22
Волонтер, хендмейдер, и мама особенного сына: история Марии Баженовой
09.09.2021 09:34
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08.09.2021 16:45
Как не лишиться всего, покупая имущество «с рук» на примере одной семьи
06.09.2021 17:19
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28.08.2021 09:00
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26.08.2021 15:30
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23.08.2021 16:53
Как устроен пензенский центр крови и где хранят антиковидную плазму. Виртуальная экскурсия
19.08.2021 08:00
«Поколение маленьких императоров» и необычные места в Китае. Пензячка рассказала о жизни в Шанхае
16.08.2021 19:16
Как подготовить ребенка к школе: советы от пензенского педагога
06.08.2021 10:01
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21.07.2021 07:00
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20.07.2021 14:47
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20.07.2021 08:00
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