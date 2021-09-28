В Кузнецке иномарка сбила лося. Видео

Очевидец рассказал, что ДТП случилось в Кузнецке. Водитель иномарки не смог избежать столкновения с лосем, животное погибло. Судя по прикрепленному к посту видео, авто был нанесен значительный ущерб: смяты крыша, бампер, капот, разбито лобовое стекло. Недалеко от искореженной машины лежит мертвый сохатый внушительных размеров. Данных о том, пострадали ли в аварии люди, нет.

Напомним, за сбитое на дороге крупное копытное животное водитель обязан выплатить государству компенсацию от 80 тысяч рублей. Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными и не превышать скорость, чтобы не допустить ДТП.