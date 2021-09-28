В России хотят запретить судимым за тяжкие преступления работать в такси

Правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов, согласно которому лицам с непогашенной судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления запретят работать в такси и заниматься пассажирскими перевозками.

Документы разработал Минтранс вместе со смежными ведомствами по поручению президента России Владимира Путина. В Трудовой кодекс предложили внести статью, согласно которой в России запретят судимым за грабеж, разбой, изнасилование или терроризм работать таксистами или водителями другого пассажирского транспорта. Это ограничение коснется не только россиян, но и граждан стран Евразийского экономического союза. На других иностранцев этот закон распространяться не будет, так как они и без этого не смогут получить патент или разрешение на работу в России с судимостями по тяжким статьям, сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Интерфакс».

Тем, кто уже возит людей, надо будет до 1 марта 2023 года предоставить работодателю справку об отсутствии судимости.

Также кабмин предложил при регистрации индивидуальных предпринимателей для пассажирских перевозок сразу требовать справку об отсутствии судимости по тяжким преступлениям. Новые ограничения пропишут в уставе автомобильного и городского наземного электрического транспорта.