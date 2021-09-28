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28.09.2021г.
Площадь сева озимых на полях «Дамате» увеличилась на 20%

Площадь сева озимых на полях «Дамате» увеличилась на 20%

Вт, 28.09.21 13:53
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Группа компаний «Дамате» увеличила площадь сева озимых культур в Пензенской и Тюменской областях на 20% до 10 000 гектаров.

В этом году в севооборот компании в этих регионах вошли озимая пшеница и рожь. В Пензенской области общая площадь сева составила около 9 тысяч га, в Тюменской – свыше тысячи га. В первом площади засеяли пшеницей, которая является важным элементом рациона индейки, во втором регионе – рожью, которая послужит для заготовки качественного сенажа.

В Пензенской области урожай будут собирать в восьми районах. Отмечается, что в структуре сева основные площади находятся в Нижнеломовском и Мокшанском районах (2500 га и 2600 га соответственно). Еще тысячу га выделили в Наровчатском районе, более 800 га - в Спасском, более 600 га - в Колышлейском районе. Свыше 500 га подготовлено в Вадинском районе, 470 га – в Пензенском и 110 га - в Пачелмском.

Всего к осенним полевым работам привлекли более 100 сотрудников и 90 спецмашин.

«Дамате» ежегодно увеличивает земли под озимые для стабильного обеспечения поголовья птицы и коров кормами собственного производства, что позволяет контролировать качество и безопасность выпускаемой продукции.

«В процессе сева наши специалисты применяют передовые технологии и современные методы обработки, что повышает эффективность использования земельных ресурсов и обеспечивает хорошую урожайность», - подчеркнул генеральный директор ГК «Дамате» Рашид Хайров.

В Пензенской области под управлением «Дамате» находится крупнейший в России комплекс по производству и переработке индейки, включающий полный производственный цикл, а в Тюменской области компания развивает молочную ферму на 11,5 тысячи голов крупного рогатого скота. Общий земельный банк компании составляет свыше 77 тысяч га.


 
Источник фотографии: Фото предоставлено ГК «Дамате»
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22.09.2021 13:56
В пензенском минспорте рассказали о размерах выплат призерам Олимпиады в Токио и их тренерам
21.09.2021 14:05
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16.09.2021 17:22
Волонтер, хендмейдер, и мама особенного сына: история Марии Баженовой
09.09.2021 09:34
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08.09.2021 16:45
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06.09.2021 17:19
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28.08.2021 09:00
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26.08.2021 15:30
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19.08.2021 08:00
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16.08.2021 19:16
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06.08.2021 10:01
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