Со встречки - на газон: нетерпеливый пензенец объехал пробку на ул. Попова

Пензенец в группе соцсети «ВКонтакте» поделился видео, на котором запечатлел «любителя» езды по встречке и газонам.

Судя по кадрам, мужчина двигался по улице Попова в сторону улицы Окружной. По направлению в центр города движение было затруднено, и водитель Chevrolet решил объехать пробку по встречной полосе. Когда на своем пути он встретил автомобиль, то объехал его по газону.

Пензенец считает, что уже видел эту иномарку, нарушающую правила дорожного движения.

«Это авто попадается не первый раз. Езда по встречке, не сворачивает, потом уехал по газону», - написал он.

В ГИБДД призывают не нарушать правила дорожного движения.