Михаил Бабич об Олеге Мельниченко: «Проблемы других людей никогда не были для него чужими»

«Безусловно, Олег Владимирович работал в полпредстве президента в ДФО, ПФО, возглавлял сложнейшее направление внутренней политики, работал в Москве, возглавляя ключевой комитет СовФеда. Но все его становление произошло здесь, в Пензенской области. Школа, институт, работа в органах муниципальной власти, правительстве. Здесь он состоялся как руководитель. Могу вам сказать, что всегда был уверен в нем. У него много достойных качеств – образованность, интеллигентность, порядочность, особенно хочется выделить два: основательность и совестливость. Он никогда не спешил доложить о выполнении задачи, пока досконально в ней не разберется. Если доложил о решении, можно быть уверенным, что он глубоко понимает суть того, о чем говорит. Для него никогда не были чужими проблемы других людей, он всегда вникал в них и старался помочь», - сказал Михаил Бабич, являвшийся в 2011-2018 годах полпредом президента РФ в ПФО.

Михаил Бабич отметил, что должность губернатора – одна из самых сложных в стране.

«Возложена большая ответственность, ты находишься в прямом контакте с людьми, решаешь все вопросы - от жизненно важных и до бытовых мелочей. Перечисленные мной качества Олега Владимировича, уверен, помогут ему в решении задач.

Почему повезло Пензенской области? В нее вернулся человек, планы и помыслы которого всегда были связаны с развитием родного региона. Помню, спрашивал, куда он поедет в отпуск отдыхать. Говорил что домой, в Пензенскую область. Василий Кузьмич Бочкарев много сделал для становления Олега Владимировича, он всегда спрашивал, можно ли его забрать обратно.

Олег Владимирович всегда думал о регионе и делал все для его развития. Безусловно, впереди - большой и непростой путь, будет много вопросов. Но Олег Владимирович умеет находить общий язык с людьми в сложнейших ситуациях, и я уверен, что никогда никому за него не будет стыдно – ни родным, ни землякам, ни президенту России, который наделил его своим доверием, назначив врио губернатора, а жители голосованием подтвердили правильность этого решения», - отметил он.

Ранее информагентство публиковало поздравление полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова.