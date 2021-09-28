Зампредседателя СовФеда Константин Косачев: «Пензенской области повезло с губернатором»

«Мы имели честь на протяжении ряда лет работать вместе с вами плечом к плечу в Верхней палате российского парламента. Эта палата часто называется палатой регионов. Очевидно, что комитет, который занимается региональной политикой, проблемами федерализма, муниципального строительства, является для Федерального Собрания ключевым. Именно вам была доверена ответственность руководить этим комитетом на протяжении ряда лет, выстраивая политику РФ на соответствующих направлениях вместе с коллегами в Госдуме, администрации президента, правительстве РФ. Пензенской области совершенно точно повезло с губернатором», - отметил он в ходе церемонии.

Константин Косачев подчеркнул, что большой опыт, который есть у Олега Владимировича, можно использовать в интересах области и всех ее жителей.

«Олег Владимирович, нам вас уже не хватает. Неслучайно с момента вашего наделения полномочиями исполняющего обязанности губернатора до сих пор не назначен председатель комитета, трудно найти адекватную замену Олегу Владимировичу. Он - один из немногих губернаторов, который будет иметь возможность через СовФед, через каждого сенатора в полном объеме продвигать и реализовывать интересы региона. Мы все будем вам самым активным образом помогать, мы продолжим работать вместе. В добрый путь, Олег Владимирович!» - пожелал Константин Косачев.

Напомним, информагентство вело текстовую трансляцию с церемонии инаугурации. Она доступна по ссылке.