Врио главы Мордовии Артем Здунов пожелал Олегу Мельниченко удачи на посту губернатора

Врио губернатора Мордовии Артем Здунов во время церемонии инаугурации Олега Мельниченко поздравил его со вступлением в должность главы Пензенской области.

«Дорогой Олег Владимирович, я рад, что вы вступаете в должность. У нас братские народы. Большое счастье, когда на родной земле можно возглавить область, вести ее нужным курсом. Мордовию и Пензенскую область связывают культурные традиции. Мы продолжим добрососедские отношения, будем развивать экономику. Будем смотреть друг на друга, вместе отмечать праздники, дружить. Удачи вам на посту, народу - благополучия и мира», - пожелал Артем Здунов.

Напомним, информагентство вело текстовую трансляцию с церемонии инаугурации. Она доступна по ссылке.