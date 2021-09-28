Мария Львова-Белова продолжит работать сенатором от Пензенской области

Мария Львова-Белова продолжит представлять Пензенскую область в Совете Федерации. Об этом по окончании церемонии инаугурации заявил губернатор Олег Мельниченко 28 сентября.

«Я уже определился с кандидатурой в Совет Федерации от Пензенской области. Буквально перед вступлением в должность я подписал распоряжение. Сенатором от правительства Пензенской области у нас будет Мария Алексеевна Львова-Белова», - рассказал он.

Мария Львова-Белова уже имеет опыт работы в Совете Федерации. Впервые она была назначена на пост сенатора 21 сентября 2020 года.

Законодательное Собрание Пензенской области в Совете Федерации представляет Юлия Лазуткина.