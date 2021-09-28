Где в Пензенской области отключат электроэнергию

В связи с проведением филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» неотложных работ будет приостановлено электроснабжение в нескольких районах региона.

29 сентября с 9:00 до 17:00

Каменский район:

- с. Надеждинка (ул. Шоссейная, ул. Полевая).

Нижнеломовский район:

- г. Нижний Ломов (ул. Московская).

Шемышейский район:

- п. Шемышейка (ул. Армиевская, Березовая, Вишневая, Горького, им. Бодряшова А.Т., им. Шалымова А.А., Подлесная, Сиреневая, Чистых Рос);

- п. Лесной (ул. Школьная, Центральная, Рабочая, Березовая);

В связи с проведением филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» неплановых работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику.

30 сентября с 9:00 до 17:00

Каменский район:

г. Каменка (ул. Ворошилова 1-7, 2; ул. Суворова 49-61, 34-42; ул. Чкалова 23, 38).

Наровчатский район:

- с. Наровчат (ул. Молодежная);

- с. Плесковка (ул. Ленина).

Спасский район:

- с. Абашево (ул. Новая).

Шемышейский район:

- п. Шемышейка (ул. Армиевская, Березовая, Вишневая, Горького, им. Бодряшова А.Т., им. Шалымова А.А., Подлесная, Сиреневая, Чистых Рос);

- п. Лесной (ул. Школьная, Центральная, Рабочая, Березовая);

1 октября с 9:00 до 17:00

Спасский район:

- с. Абашево (ул. Центральная).

4 октября с 9:00 до 17:00

Вадинский район:

- с. Вадинск (ул. Красноармейская, Буслаева, Университетская, Советская, Школьная).

В связи с проведением филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» незамедлительных ремонтных работ по устранению дефектов в целях предотвращения развития аварийных ситуаций было приостановлено электроснабжение по следующим адресам.

27 сентября с 9:00 до 17:00

Нижнеломовский район:

- с. С. Ключ (ул. Центральная);

- с. К-Никольск (ул. Фабричный поселок, Коршуновка, Морозовка, Центральная);

- с. Танкаевка (ул. Верхняя, Садовая, Новая).

28 сентября с 9:00 до 17:00

Шемышейский район:

- п. Шемышейка (ул. Армиевская, Березовая, Вишневая, Горького, им.Бодряшова А.Т., им. Шалымова А.А., Подлесная, Сиреневая, Чистых Рос);

- п. Лесной (ул. Школьная, Центральная, Рабочая, Березовая).

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения воздушной линии в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети. Филиал «Пензаэнерго» приносит извинения за временные неудобства.