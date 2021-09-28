Где в Пензенской области отключат электроэнергию

29 сентября с 9:00 до 17:00
Каменский район:
- с. Надеждинка (ул. Шоссейная, ул. Полевая).
Нижнеломовский район:
- г. Нижний Ломов (ул. Московская).
Шемышейский район:
- п. Шемышейка (ул. Армиевская, Березовая, Вишневая, Горького, им. Бодряшова А.Т., им. Шалымова А.А., Подлесная, Сиреневая, Чистых Рос);
- п. Лесной (ул. Школьная, Центральная, Рабочая, Березовая);
В связи с проведением филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» неплановых работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику.
30 сентября с 9:00 до 17:00
Каменский район:
г. Каменка (ул. Ворошилова 1-7, 2; ул. Суворова 49-61, 34-42; ул. Чкалова 23, 38).
Наровчатский район:
- с. Наровчат (ул. Молодежная);
- с. Плесковка (ул. Ленина).
Спасский район:
- с. Абашево (ул. Новая).
Шемышейский район:
- п. Шемышейка (ул. Армиевская, Березовая, Вишневая, Горького, им. Бодряшова А.Т., им. Шалымова А.А., Подлесная, Сиреневая, Чистых Рос);
- п. Лесной (ул. Школьная, Центральная, Рабочая, Березовая);
1 октября с 9:00 до 17:00
Спасский район:
- с. Абашево (ул. Центральная).
4 октября с 9:00 до 17:00
Вадинский район:
- с. Вадинск (ул. Красноармейская, Буслаева, Университетская, Советская, Школьная).
В связи с проведением филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» незамедлительных ремонтных работ по устранению дефектов в целях предотвращения развития аварийных ситуаций было приостановлено электроснабжение по следующим адресам.
27 сентября с 9:00 до 17:00
Нижнеломовский район:
- с. С. Ключ (ул. Центральная);
- с. К-Никольск (ул. Фабричный поселок, Коршуновка, Морозовка, Центральная);
- с. Танкаевка (ул. Верхняя, Садовая, Новая).
28 сентября с 9:00 до 17:00
Шемышейский район:
- п. Шемышейка (ул. Армиевская, Березовая, Вишневая, Горького, им.Бодряшова А.Т., им. Шалымова А.А., Подлесная, Сиреневая, Чистых Рос);
- п. Лесной (ул. Школьная, Центральная, Рабочая, Березовая).
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения воздушной линии в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети. Филиал «Пензаэнерго» приносит извинения за временные неудобства.