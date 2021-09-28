Олег Мельниченко рассказал о планах по работе на посту губернатора

По словам Игоря Комарова, результаты выборов показали, что жители региона возлагают большие надежды на Олега Владимировича.

«Я вижу, что судьба региона ему небезразлична. Он действительно не чужой региону человек: здесь прошла очень существенная и важная часть его жизни. Действительно сейчас наступает момент, связанный с улучшениями, с определенной перезагрузкой региона, с большими задачами, которые ставит президент перед регионом», - отметил полпред.

Также он подчеркнул важность создания сплоченной команды профессионалов.

«Очень важно, чтобы сформировался коллектив, команда губернатора. Нужно создать сообщество заинтересованных людей от власти, бизнеса и представителей общественности. От того, насколько это хорошо получится, будут зависеть результаты работы Олега Владимировича. У него есть для этого все необходимые и личные качества, и возможности», - сказал Игорь Комаров.

Олег Мельниченко, отвечая на вопросы журналистов, рассказал, что первым его шагом после инаугурации станет формирование управленческой команды.

«В ближайшие несколько недель начнем командообразование, сформируем правительство и дальше пойдем по тому, что больше всего необходимо населению. В ходе избирательной кампании проводились социологические исследования тех проблем, которые беспокоят наших жителей. Я понимаю, что это водообеспечение и водоотведение, особенно в сельской местности, функционирование общественного транспорта в Пензе и Пензенской агломерации, все, что связано с качеством медицинской помощи населению», - пояснил глава региона.

Также среди важнейших задач он обозначил строительство и ввод в эксплуатацию жилья, модернизацию городской инфраструктуры и участие региона в федеральных программах.

«Мы ведем речь о том, что надо создавать возможности, чтобы строительство жилья не останавливалось. Также важно вхождение в федеральные программы, связанные со строительством и капитальным ремонтом школ. Я уже сказал, что в бюджет на 2022-2024 годы заложено строительство школы в Городе Спутнике, но мы планируем возвести в Пензе еще три школы по 1100 мест, детские сады. Это работа с правительством Российской Федерации, с министерствами для того, чтобы регион имел возможность присутствовать во всех федеральных программах, где выделяются средства для решения вопросов, связанных с образованием, с ЖКХ, со строительством. Будем работать по всем направлениям. Я понимаю, что задача достаточно сложная, здесь многое будет зависеть не только от меня, но и от профессионализма тех людей, которые будут работать в правительстве. Будем работать 24/7, потому что времени мало, а сделать надо очень много», - добавил Олег Мельниченко.

Напомним, информагентство вело текстовую трансляцию с церемонии инаугурации. Она доступна по ссылке.