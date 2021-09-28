Жителя Засечного отправят на принудительное лечение из-за гибели жены

В Пензенском районе вынесли приговор 39-летнему мужчине, который до смерти избил свою супругу.

По данным следствия, трагедия случилась в селе Засечном 22 марта. Пара находилась в гостях и выпивала. Вернувшись вечером домой, сожители поссорились: мужчина приревновал жену. В ходе скандала он сильно избил ее, после чего лег спать. Как сообщили в региональном СУ СКР, утром он обнаружил, что женщина не подает признаков жизни, и вызвал «скорую». Они констатировали смерть горожанки.

«Судебной психолого-психиатрической экспертизой установлено, что в момент совершения общественно опасного деяния психическое состояние мужчины лишало его способности осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими», - отметили в СУ СКР.

Судья приговорил мужчину к принудительному лечению. Решение не вступило в законную силу.