Пензенцам рассказали, как проявляется «индийский» штамм ковида у детей

28 сентября врио заместителя министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева и главный внештатный специалист региона по инфекционным заболеваниям Джамиля Курмаева провели прямой эфир в соцсетях, где рассказали об особенностях штамма коронавируса, который циркулирует в регионе на сегодняшний день.

Джамиля Курмаева отметила, что в отличии от предыдущих периодов активности инфекции, сейчас заболевание развивается более стремительно, стали чаще болеть дети, подростки, участились тяжелые случаи среди беременных и только что родивших женщин. Также она рассказала, что практически вся заболеваемость связана с мутировавшим «индийским» дельта-штаммом: при нем инфекция протекает более активно, характеризуется массивным поражением легких, развивающимся за считанные дни.

«Предотвратить это можно только при помощи вакцинации. Больные очень тяжелые. Мы практически два года работаем с ковидной инфекцией и столько тяжелых пациентов мы не видели, которые, даже несмотря на очень интенсивное лечение, показывают прогрессирование заболевания. Это важно знать и помнить, чтобы не оказаться в плачевной ситуации», - предупредила Джамиля Курмаева.

Также среди особенностей течения заболевания дельта-штаммом специалисты отмечают более длительный срок «заразности» у детей, что прослеживается по ПЦР-тестам: несмотря на улучшение самочувствия, организм ребенка продолжает выделять коронавирус. Кроме того, у детей стала чаще проявляться клиника кишечного синдрома, то есть рвота и жидкий стул. В осенний период ее можно легко перепутать с ротавирсной и норавирусной инфекциями. Поэтому, если семья проживает с бабушками и дедушками, которые часто имеют хронические заболевания, дети представляют потенциальную опасность для них.

Врачи просят пензенцев при наличии малейших симптомов заболевания ни в коем случае не отправлять ребенка в школу или в детский сад и своевременно обращаться за медпомощью.

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