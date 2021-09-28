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28.09.2021г.
Пензенские ученые разработали высокочувствительный тонометр

Пензенские ученые разработали высокочувствительный тонометр

Вт, 28.09.21 21:41
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Проблему повышения точности измерения артериального давления, которая сегодня остро стоит во всем мире, осмелились решить пензенские ученые и у них это получилось. Семь лет потребовалось на разработку высокочувствительного тонометра. В основе изобретения лежит запатентованный в России способ, по которому воздух в приборе заменяется на жидкость. Показатели такого аппарата позволят на самых ранних стадиях определять наличие патологических изменений в организме, а значит и процесс их развития можно будет вовремя остановить.

И подобных приборов огромное количество. Они просты и удобны в использовании, но, по сути, главную свою функцию - измерения артериального давления - не выполняют, говорит доктор технических наук Сергей Геращенко. Показания слишком разнятся.

«Доходит до 30%. Это очень большая погрешность, которая вообще сводит на нет любые измерения и делает их вредными для организма. Представьте, что давление у человека 200 мм, ему нужно срочно принимать меры. Вычитаем 30% и получается 140, человек успокаивается», - пояснил доктор технических наук, заведующий кафедрой медицинской кибернетики и информатики ПГУ Сергей Геращенко.

Ученые Пензенского государственного университета создали гидроманжетный тонометр, который позволяет измерять давление значительно точнее. Это достигается за счет замены воздуха на жидкость. Такой датчик обладает более высокой чувствительностью по сравнению с обычным прибором.

«Это микропроцессорная система, которая обрабатывает информацию и выдает на табло основные показатели. Можем наблюдать давление, частоту сердечных сокращений - это то, что свойственно тонометрам с расширенными возможностями», - отметил Сергей Геращенко.

Наряду с этими параметрами электронный тонометр с использованием нейросетевых технологий способен оценить жесткость сосудов, измерить скорость кровотока и диаметр артерии. Всего - около двух десятков дополнительных показателей. Они, в свою очередь, позволяют врачу получить объективную картину состояния пациента. Сейчас в планах разработчиков - довести макетные образцы до опытных, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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21.09.2021 14:05
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09.09.2021 09:34
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08.09.2021 16:45
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19.08.2021 08:00
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16.08.2021 19:16
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