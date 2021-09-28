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28.09.2021г.
У кого может не сформироваться иммунитет после прививки от коронавируса

У кого может не сформироваться иммунитет после прививки от коронавируса

Вт, 28.09.21 17:27
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Врио заместителя министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева и главный внештатный специалист региона по инфекционным заболеваниям Джамиля Курмаева во время прямого эфира в соцсетях рассказали, почему некоторые люди могут заразиться коронавирусом после прививки.

Так, Джамиля Курмсаева подтвердила, что есть случаи, когда не формируется иммунитет после введения вакцины, однако даже если привитые заражаются коронавирусом, то, как правило, переносят инфекцию в легкой и средней форме.

«На сегодняшний день у нас 60 пациентов находятся в реанимационном отделении, и привитых среди них нет. Однако они могут там оказаться, так как существуют люди, у которых после вакцины не вырабатываются антитела или вырабатываются в недостаточном количестве. Но те, кто привились, и у кого выработался иммунитет, на данный момент не оказываются в реанимации», - отмечает она.

Как пояснила Марина Воробьева, причиной нулевой реакции организма на прививку является вторичный иммунодефицит. Он возникает у пациентов с тяжелыми хроническими заболеваниями, а также у тех, кто принимает подавляющие иммунитет препараты. Согласно последним рекомендациям по вакцинации, если у пациента через 42 дня после введения двухкомпонентной вакцины не формируется достаточное количество антител, то у него берут анализы на наличие такой особенности.

«Есть официальный процент заболевших после вакцинации. Он варьируется от 2 до 10% по России, у нас в Пензенской области этот показатель никогда не превышал 2%. По разным вакцинам процент немного отличается, но в пределах этого значения. Разница в выработке иммунного ответа разнилась по нашей выборке на 0,1-0,2%. Это совершено незначительные проценты. Учитывая, что «КовиВаком» и «ЭпиВАКкороной» привито малое количество людей в Пензенской области, собрать достоверные данные сложно», - рассказала Марина Воробьева.

Посмотреть полную версию прямого эфира можно во «ВКонтакте» и в «Одноклассниках».

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22.09.2021 13:56
В пензенском минспорте рассказали о размерах выплат призерам Олимпиады в Токио и их тренерам
21.09.2021 14:05
Пензенская семья пережила десятки расставаний из-за профессии мужа
16.09.2021 17:22
Волонтер, хендмейдер, и мама особенного сына: история Марии Баженовой
09.09.2021 09:34
Почему растут цены на стройматериалы: мнения экспертов, прогнозы
08.09.2021 16:45
Как не лишиться всего, покупая имущество «с рук» на примере одной семьи
06.09.2021 17:19
Километры жизни: как работают и отдыхают дальнобойщики
28.08.2021 09:00
Поп-ит, сквиш и снаперс. Мнение ребенка о популярных игрушках-антистресс
26.08.2021 15:30
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23.08.2021 16:53
Как устроен пензенский центр крови и где хранят антиковидную плазму. Виртуальная экскурсия
19.08.2021 08:00
«Поколение маленьких императоров» и необычные места в Китае. Пензячка рассказала о жизни в Шанхае
16.08.2021 19:16
Как подготовить ребенка к школе: советы от пензенского педагога
06.08.2021 10:01
Выпускники-иностранцы пензенского вуза рассказали о ковиде за рубежом и вакцинации заграничным препаратом
29.07.2021 19:03
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29.07.2021 11:23
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26.07.2021 13:49
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25.07.2021 14:13
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25.07.2021 13:57
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21.07.2021 07:00
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20.07.2021 14:47
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20.07.2021 08:00
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05.07.2021 15:18
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