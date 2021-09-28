У кого может не сформироваться иммунитет после прививки от коронавируса

Врио заместителя министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева и главный внештатный специалист региона по инфекционным заболеваниям Джамиля Курмаева во время прямого эфира в соцсетях рассказали, почему некоторые люди могут заразиться коронавирусом после прививки.

Так, Джамиля Курмсаева подтвердила, что есть случаи, когда не формируется иммунитет после введения вакцины, однако даже если привитые заражаются коронавирусом, то, как правило, переносят инфекцию в легкой и средней форме.

«На сегодняшний день у нас 60 пациентов находятся в реанимационном отделении, и привитых среди них нет. Однако они могут там оказаться, так как существуют люди, у которых после вакцины не вырабатываются антитела или вырабатываются в недостаточном количестве. Но те, кто привились, и у кого выработался иммунитет, на данный момент не оказываются в реанимации», - отмечает она.

Как пояснила Марина Воробьева, причиной нулевой реакции организма на прививку является вторичный иммунодефицит. Он возникает у пациентов с тяжелыми хроническими заболеваниями, а также у тех, кто принимает подавляющие иммунитет препараты. Согласно последним рекомендациям по вакцинации, если у пациента через 42 дня после введения двухкомпонентной вакцины не формируется достаточное количество антител, то у него берут анализы на наличие такой особенности.

«Есть официальный процент заболевших после вакцинации. Он варьируется от 2 до 10% по России, у нас в Пензенской области этот показатель никогда не превышал 2%. По разным вакцинам процент немного отличается, но в пределах этого значения. Разница в выработке иммунного ответа разнилась по нашей выборке на 0,1-0,2%. Это совершено незначительные проценты. Учитывая, что «КовиВаком» и «ЭпиВАКкороной» привито малое количество людей в Пензенской области, собрать достоверные данные сложно», - рассказала Марина Воробьева.

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