Пензенские Госавтоинспекторы помогли жителю города с сыном успеть к приезду «Скорой»

Сотрудники ГИБДД пришли на помощь жителю областного центра и его несовершеннолетнему сыну. В дороге ребенок пожаловался на ухудшение самочувствия. Отец не растерялся и смог привлечь внимание экипажа ДПС, который, к счастью, оказался неподалеку.

Все произошло на федеральной трассе М-5 «Урал». Мужчина вместе с сыном возвращался домой из гостей. Внезапно, самочувствие ребенка ухудшилось. Видя это, обеспокоенный отец первым делом позвонил супруге, чтобы та вызвала «Скорую». На счету была каждая минута.

«На 610 километре автодороги М-5 «Урал» мы заметили позади автомобиль марки DATSUN, которые подавал сигналы дальним светом фар. Остановившись, к нам подошел мужчина и сообщил, что в машине находится его ребенок, который нуждается в помощи, попросил сопроводить их до дома, куда уже была вызвана скорая помощь. Включив спецсигналы, мы незамедлительно сопроводили автомобиль до указанного адреса», - рассказал старший инспектор отдельного батальона ДПС ОГИБДД УМВД России по городу Пензе Олег Семенов.

Медицинская помощь была оказана мальчику прямо у дома. Госпитализация не потребовалась. И в этом есть заслуга сотрудников ДПС.

«Я считаю, что они поступили правильно. Хотелось бы, чтобы побольше было таких сотрудников. Спасибо им большое», - прокомментировал отец мальчика Игорь, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.