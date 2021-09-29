5:21
29.09.2021г.
В торговых центрах Пензы закрылись пункты вакцинации от ковида. Причина - в другом вирусе

В торговых центрах Пензы закрылись пункты вакцинации от ковида. Причина - в другом вирусе

Ср, 29.09.21 03:52
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Если говорить о федеральном уровне, то в России зафиксировали 852 смерти от коронавируса за сутки и это новый максимум. Самой действенной мерой обезопасить себя от опасной инфекции и ее последствий остается вакцинация. Пройти процедуру теперь можно только в учреждениях здравоохранения, пункты, расположенные в супермаркетах города, приостановили свою работу.

Пункты вакцинации от коронавирусной инфекции, работающие в торговых центрах Пензы с 28 апреля, прекратили работу. Как заверяют медики, это временная мера. В связи с резким всплеском простудных заболеваний, в учреждениях здравоохранения обострилась нехватка специалистов.

«Для того, чтобы излить потоки пациентов, учитывая, что еще поднимают голову острые респираторные вирусные инфекции, с учетом похолодания и для того, чтобы более эффективно задействовать трудовые ресурсы наших докторов и медработников, было принято решение о том, что все вакцинальные бригады возвращаются на основную базу», - пояснила врио заместителя министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева.

Тем временем, почти полмиллиона жителей Пензенской области прошли процедуру вакцинации от коронавируса. Но, чтобы остановить пандемию, этого все равно недостаточно. Привито только 43 процента взрослого населения. Смертельный штамм стремительно мутирует и это заставляет медиков постоянно искать новые способы борьбы с ним.

«Почти два года будет, как работаем с Covid-19, и столько тяжелых пациентов мы не видели, которые порой, при наличии сопутствующих заболеваний, несмотря на очень интенсивное лечение. Как мы говорим, мы применяем сейчас тяжелую артиллерию - это сразу несколько серьезных препаратов, и это заболевание прогрессирует», - поделилась главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Пензенской области Джамиля Курмаева.

Индийский штамм стремительно поражает легкие. Медики отмечают: самые дисциплинированные в плане иммунизации - люди старшего поколения.

«Заболевание стало поражать молодой возраст, чаще даже детский и подростковый. У нас стали тяжело болеть беременные женщины, женщины после родов. Конечно, мы констатируем, что этот негативный фактор можно разорвать только благодаря вакцинации», - отметила врио заместителя министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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В пензенском минспорте рассказали о размерах выплат призерам Олимпиады в Токио и их тренерам
21.09.2021 14:05
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16.09.2021 17:22
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09.09.2021 09:34
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08.09.2021 16:45
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26.08.2021 15:30
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23.08.2021 16:53
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19.08.2021 08:00
«Поколение маленьких императоров» и необычные места в Китае. Пензячка рассказала о жизни в Шанхае
16.08.2021 19:16
Как подготовить ребенка к школе: советы от пензенского педагога
06.08.2021 10:01
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