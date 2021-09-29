В Пензе расследуют уголовное дело о поножовщине

Все произошло в одной из квартир на улице Аустрина. Подозреваемый лично вызвал полицию, однако, как впоследствии выяснили следователи, представил случившееся совершенно иначе.

В городской отдел полиции №2 поступил звонок с просьбой о помощи. Мужчина сообщил, что к нему в квартиру пришел знакомый. Он ранен и истекает кровью.

«На место незамедлительно выехали сотрудники полиции и бригада скорой помощи. В квартире на Аустрина был обнаружен мужчина, 1992 года рождения, с телесными повреждениями, которые впоследствии был госпитализирован. Осмотрев жилище, сотрудники полиции засомневались в правдивости слов хозяина квартиры», - рассказала начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

Мужчину задержали. Через несколько часов, протрезвев, он рассказал, как все было на самом деле.

«Злоумышленник пригласил к себе знакомого, чтобы вместе употребить алкоголь. Тот согласился. В процессе общения между мужчинами возник конфликт, когда разговор зашел о службе в армии. Словесная перепалка переросла в драку, обвиняемый схватил нож и нанес множественные удары по рукам и ногам оппонента», - сообщила старший помощник руководителя СУСК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Сейчас за жизнь пострадавшего продолжают бороться врачи. Подозреваемый в совершении преступления заключен под стражу. По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.