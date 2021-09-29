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29.09.2021г.
Роспотребнадзор назвал условия недопущения эпидемии гриппа

Роспотребнадзор назвал условия недопущения эпидемии гриппа

Ср, 29.09.21 09:24
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В Роспотребнадзоре рассказали, при каких условиях удастся избежать эпидемии гриппа, пишут «Известия».

На сегодняшний день эпидпорог заболеваемости ОРВИ превышен в 62 регионах, циркулируют преимущественно респираторные вирусы негриппозной этиологии: бокавирус, метапневмовирус, риновирусы, респираторно-синцитиальные вирусы и парагрипп.

«Мы ожидаем, что будет рост числа респираторных инфекций. Но гриппа пока, к счастью, нет», — рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

В вот эпидемии гриппа можно буде избежать, если удастся провести такую же успешную прививочную кампанию, как и в прошлом году. В 2020-м вакцинировались более 80 млн человек.

Вакцинация 2021 года уже стартовала. По данным Роспотребнадзора, на 24 сентября в России было привито от гриппа более 13 млн человек, что составляет 9,2% от численности населения страны.

 

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22.09.2021 13:56
В пензенском минспорте рассказали о размерах выплат призерам Олимпиады в Токио и их тренерам
21.09.2021 14:05
Пензенская семья пережила десятки расставаний из-за профессии мужа
16.09.2021 17:22
Волонтер, хендмейдер, и мама особенного сына: история Марии Баженовой
09.09.2021 09:34
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08.09.2021 16:45
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06.09.2021 17:19
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28.08.2021 09:00
Поп-ит, сквиш и снаперс. Мнение ребенка о популярных игрушках-антистресс
26.08.2021 15:30
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23.08.2021 16:53
Как устроен пензенский центр крови и где хранят антиковидную плазму. Виртуальная экскурсия
19.08.2021 08:00
«Поколение маленьких императоров» и необычные места в Китае. Пензячка рассказала о жизни в Шанхае
16.08.2021 19:16
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06.08.2021 10:01
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25.07.2021 14:13
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25.07.2021 13:57
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21.07.2021 07:00
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20.07.2021 14:47
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20.07.2021 08:00
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