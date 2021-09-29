Роспотребнадзор назвал условия недопущения эпидемии гриппа

На сегодняшний день эпидпорог заболеваемости ОРВИ превышен в 62 регионах, циркулируют преимущественно респираторные вирусы негриппозной этиологии: бокавирус, метапневмовирус, риновирусы, респираторно-синцитиальные вирусы и парагрипп.

«Мы ожидаем, что будет рост числа респираторных инфекций. Но гриппа пока, к счастью, нет», — рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

В вот эпидемии гриппа можно буде избежать, если удастся провести такую же успешную прививочную кампанию, как и в прошлом году. В 2020-м вакцинировались более 80 млн человек.

Вакцинация 2021 года уже стартовала. По данным Роспотребнадзора, на 24 сентября в России было привито от гриппа более 13 млн человек, что составляет 9,2% от численности населения страны.