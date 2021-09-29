Штат пензенского бюро судмедэкспертизы пополнился шестью специалистами

В сентябре на службу поступили сразу шесть врачей. Решить кадровый вопрос удалось, в том числе, благодаря федеральной программе «Земский доктор».

«Врачи судмедэксперты пришли в Земетчинское районное и Каменское межрайоное отделения. Каждый молодой специалист получит единовременную денежную выплату в размере 1 млн рублей», - рассказал начальник Пензенского областного бюро судебно-медицинской экспертизы Аркадий Столяров.

Также два специалиста по судебно-медицинской экспертизе и два патологоанатома устроились в бюро в Пензе. Аркадий Столяров отметил, что эти профессии одни из самых сложных и экстремальных, ведь их представителям приходится не постоянно самосовершенствоваться не только в области медицины, но и права.



Отмечается, что потребность в специалистах судебно-медицинской экспертизы и патанатомии в Пензенской области все еще есть. Планируется, что в 2022 году свои должности займут должны сразу два «целевика» патологоанатомов, которые учатся в Пензе, и четыре судмедэксперта, обучающихся в Уфе, Казани, Самаре и Саратове.