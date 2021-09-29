Управляющая компания заплатит пензенцу за упавшую на машину ветку

Как рассказали в пресс-службе суда, в июне 2019 года на Kia, отломившись от дерева, упала большая ветка. Инцидент произошел у во дворе дома на улице 8 Марта. В результате происшествия у иномарки оказалась помята крыша и поцарапаны задние двери. Экспертиза показала, что ущерб от падения ветки составил 116 тысяч рублей.

Хозяин авто обратился в управляющую компанию за компенсацией, но там ему заявили, что добровольно оплачивать ремонт он не намерены. На суде представитель УК объяснил отказ тем, что земля, на которой растет злополучное дерево, не отмежеван, никак не учтен и потому частью придомовой территории не считается. Заявлений от жильцов об аварийном состоянии дерева не поступало.

Суд решил, что это не снимает с организации ответственности за зеленые насаждения во дворе. На этом основании сумма возмещения была уменьшена до 64 тысяч рублей. Решение в законную силу не вступило.