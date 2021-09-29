В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд

В Пензе начал работать первый благотворительный секонд-хенд. Проект «Добрая лавка» открылся в региональном отделении Российского детского фонда (РДФ). Вырученные средства будут направлять на помощь семьям с детьми. Сотрудники РДФ Елизавета Дурнайкина и Анастасия Молоткова провели для корреспондента «Пенза-Пресс» экскурсию по магазину. Они рассказали, как такие идеи меняют отношение к благотворительности, влияют на экологию и объединяют жителей.

Как возникла идея

Небольшое помещение секонд-хенда сотрудники обустраивали сами. Здесь можно найти и классическую одежду для офиса, и нестандартные наряды для вечеринки. Вещи в магазин приносят горожане - в дар. Пока в лавке тихо - она начала работать недавно, 4 сентября. Но в фонде надеются, что скоро у них появится много гостей.

Концепция благотворительных магазинов не нова - в Европе она развивается почти 70 лет. В России подобные проекты начали работать около десяти лет назад, самые первые открылись в Санкт-Петербурге и Москве. Вещи обычно приносят горожане. Средства от продажи одежды направляются в фонды. В пензенском Российском детском фонде идею открытия благотворительного секонд-хенда обдумывали давно. К работе сотрудников подтолкнуло одно необычное пожертвование для «Доброго шкафа» - другого проекта, который в рамках которого принимается в дар одежда для детей.

«Один мужчина закрывал магазин и принес огромное количество новой обуви. И мы не понимали, что нам с ними делать. Туфли на каблуках не подходили для помощи подопечным семьям. Все-таки у многодетных мам в приоритете - удобство и комфорт», - рассказывает Елизавета Дурнайкина.

Со временем таких вещей становилось все больше - люди приносили сувениры, книги и даже эксклюзивную одежду. Тогда председатель реготделения фонда Мария Гаврюшина предложила открыть благотворительный секонд-хенд. Идея родилась еще в 2018-ом году, но выделить пространство для проекта получилось только спустя три года.

С акцентом на экологию

Пока обустраивалось помещение благотворительного магазина, Елизавета Дурнайкина завела специальный аккаунт в Instagram. На виртуальных полках вещи стали появляться еще весной. Фотосессию для «Доброй лавки» провела Гаяне Королёва. Первыми моделями лавки стали пензенские экоблогеры Надежда Кузнецова и Марина Ферхмин.

«Добрая лавка» - очень классный проект. Теперь у нас есть отличная возможность расхламления без вреда для планеты! Собрали дома нелюбимые вещи и подарили им вторую жизнь. Ведь одежду нужно носить, а не просто хранить дома», - поделилась впечатлениями Марина.

«С одной стороны, это помощь людям, находящимся в сложной ситуации. А с другой — способ дать вторую жизнь старым вещам. В Пензе пока нет налаженной системы приема текстильных отходов, и фонду РДФ нужно сказать отдельное огромное спасибо за то, что они взяли на себя часть этой функции. Я была очень рада поучаствовать в реализации этого проекта», - поделилась Надежда.

Теперь вещи попадают в лавку не только из приемных пунктов «Доброго шкафа», но еще и после свопов, акций по обмену вещами, которые проводит Надя.

Надежда и Марина рассказали о проекте в своих аккаунтах в соцсетях и получили много позитивных отзывов. Так сотрудники фонда поняли, что их проект может стать успешным.

Место для идей

Чтобы обустроить пространство магазина, понадобилось полгода. Сотрудники фонда подбирали вещи, расставляли вешалки и полки. Секонд-хенд разделен на две зоны: в первой - примерочная, уголок для бижутерии, обувь, стойки с летней и осенней одеждой, во второй - зимние вещи и полка для сувениров.

На отдельной стойке висит мини-коллекция эксклюзивных рубашек - ее специально для проекта сшила дизайнер Валерия Маркина.

«Она сделала их из вещей, которые уже невозможно было носить. Такие мы не отдаем людям, а для повторного использования они подходят. Не вся одежда создается из натуральных тканей. И если мы синтетические вещи просто выбросим, они начнут разлагаться и будут негативно влиять на окружающую среду. А так мы можем подарить им вторую жизнь. Вот, посмотрите, каждая рубашка на этой стойке собрана по частям: рукава - от одной блузки, карман - от другой. Получилась новая вещь, которая используется и не вредит природе», - объясняет сотрудница лавки Анастасия.

Сейчас к проекту подключилась еще одна пензенская швея - она будет шить для «Доброй лавки» шоперы – сумки для покупок.

«Вот, к примеру, джинсы. Я их разрежу, избавлю от замков и клепок, оставлю только штанины, а она что-нибудь нарисует на них или вышьет - получится красивый шопер», - рассказывает Елизавета.

Сотрудники фонда хотят, чтобы у благотворительного секонд-хенда появилось еще больше новых друзей.

«Мы открыты для сотрудничества. Чем больше людей будут о нас знать, тем больше помощи мы сможем оказать другим. Думаю, наша одежда могла бы заинтересовать студентов-художников. А еще у нас можно взять ткань и сшить из этого что-то новое. «Добрая лавка» - это же не только про одежду, но и про творчество. Многие наши вещи подойдут для фотосессий. Мы готовы принимать вещи у дизайнеров и швей. Это распространенная практика - часто магазины отдают свои коллекции в секонд-хенды.

Сотрудники фонда стараются использовать каждую деталь. После сортировки они убирают с непригодных для носки вещей пуговицы, замки и застежки. Фурнитуру девушки оставляют для пошива новой одежды, которая пополнит коллекцию «Доброй лавки».

Максимальная стоимость вещи в благотворительном магазине - 600 рублей. Но за эту же сумму здесь легко можно собрать полноценный образ.

Все средства, полученные от продажи одежды, направят на благотворительные проекты фонда. Часть средств пойдет на расходные материалы, которые будут поддерживать работу лавки.

«Добрая лавка» работает три дня в неделю - по вторникам, средам и субботам с 10:00 до 16:00. Магазин находится на улице Ухтомского,1 - вход в лавку расположен с торца здания. Работники секонд-хенда готовы сотрудничать с горожанам - например, здесь можно провести свой мастер-класс. Всем, у кого есть идеи для мероприятий, предлагают позвонить в фонд или написать в личные сообщения в Instagram-аккаунт проекта.

Виктория Сысоева