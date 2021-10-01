В пензенских школах станет меньше проверочных и контрольных работ

Уполномоченная по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова рассказала о грядущем сокращении проверочных и контрольных работ в школах.

Об этом она сообщила на своей Instagram-страничке. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин на заседании Госсовета 25 сентября.

«Также принято решение о применении в общеобразовательных и среднепрофессиональных организациях исключительно государственных информационных систем и ресурсов. Дано поручение организовать работу по комплексному обновлению системы преподавания истории в школе», - добавила детский омбудсмен.